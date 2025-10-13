ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
2 хв

В Україні пропонують підняти зарплати викладачам "вузів": скільки отримуватимуть

Стефанчук і Гетманцев пропонують підняти оклади викладачам університетів, щоб «врятувати вищу освіту».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Університет імені Тараса Шевченка

Університет імені Тараса Шевченка / © УНІАН

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозиції до проєкту бюджету України на 2026 рік, де пропонують передбачити базові оклади для викладачів університетів на рівні 30-40 тис. грн.

Чому вони вирішили це зробити, Данило Гетманцев пояснив у себе в Telegram.

На його думку, українські університети втрачають людей.

«Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар’єру. У підсумку маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та „старіння“ колективів», — пише нардеп.

Гетманцев вважає, що «потрібні чесні й прозорі зарплати, прив’язані до кваліфікації, звання та стажу».

Як зазначає Liga.net, базові оклади викладачів у закладах вищої освіти зараз становлять:

  • Асистент — 9894 грн

  • Викладач — 10 639 грн

  • Старший викладач — 11 384 грн

  • Доцент — 12 129 грн

  • Професор — 12 909 грн

Ініціатива Стефанчука-Гетманцева (базові оклади без надбавок):

  • Асистент / викладач — 30 000 грн.

  • Старший викладач — 33 000 грн.

  • Доцент — 36 300 грн.

  • Професор — 39 930 грн.

Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж). Модель прорахована для бюджету і готова до впровадження.

На думку нардепа, це дасть:

  • Студентам — стабільних і вмотивованих викладачів.

  • Університетам — конкурентоспроможність і менший відтік кадрів.

  • Громадам — сильніші ЗВО (заклади вищої освіти), більше проєктів і податків у регіоні.

«Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети», — підсумував Гетманцев.

Раніше Данило Гетманцев пояснив, як підвищити українські пенсії до рівня ЄС.

Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie