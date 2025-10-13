В Україні пропонують підняти зарплати викладачам "вузів": скільки отримуватимуть

Університет імені Тараса Шевченка / © УНІАН

Реклама

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозиції до проєкту бюджету України на 2026 рік, де пропонують передбачити базові оклади для викладачів університетів на рівні 30-40 тис. грн.

Чому вони вирішили це зробити, Данило Гетманцев пояснив у себе в Telegram.

На його думку, українські університети втрачають людей.

Реклама

«Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар’єру. У підсумку маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та „старіння“ колективів», — пише нардеп.

Гетманцев вважає, що «потрібні чесні й прозорі зарплати, прив’язані до кваліфікації, звання та стажу».

Як зазначає Liga.net, базові оклади викладачів у закладах вищої освіти зараз становлять:

Асистент — 9894 грн

Викладач — 10 639 грн

Старший викладач — 11 384 грн

Доцент — 12 129 грн

Професор — 12 909 грн

Ініціатива Стефанчука-Гетманцева (базові оклади без надбавок):

Реклама

Асистент / викладач — 30 000 грн.

Старший викладач — 33 000 грн.

Доцент — 36 300 грн.

Професор — 39 930 грн.

Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж). Модель прорахована для бюджету і готова до впровадження.

На думку нардепа, це дасть:

Студентам — стабільних і вмотивованих викладачів.

Університетам — конкурентоспроможність і менший відтік кадрів.

Громадам — сильніші ЗВО (заклади вищої освіти), більше проєктів і податків у регіоні.

«Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети», — підсумував Гетманцев.

Раніше Данило Гетманцев пояснив, як підвищити українські пенсії до рівня ЄС.