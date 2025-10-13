- Дата публікації
В Україні пропонують підняти зарплати викладачам "вузів": скільки отримуватимуть
Стефанчук і Гетманцев пропонують підняти оклади викладачам університетів, щоб «врятувати вищу освіту».
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подали пропозиції до проєкту бюджету України на 2026 рік, де пропонують передбачити базові оклади для викладачів університетів на рівні 30-40 тис. грн.
Чому вони вирішили це зробити, Данило Гетманцев пояснив у себе в Telegram.
На його думку, українські університети втрачають людей.
«Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар’єру. У підсумку маємо мінімальну мотивацію навчати, гіршу якість навчання та „старіння“ колективів», — пише нардеп.
Гетманцев вважає, що «потрібні чесні й прозорі зарплати, прив’язані до кваліфікації, звання та стажу».
Як зазначає Liga.net, базові оклади викладачів у закладах вищої освіти зараз становлять:
Асистент — 9894 грн
Викладач — 10 639 грн
Старший викладач — 11 384 грн
Доцент — 12 129 грн
Професор — 12 909 грн
Ініціатива Стефанчука-Гетманцева (базові оклади без надбавок):
Асистент / викладач — 30 000 грн.
Старший викладач — 33 000 грн.
Доцент — 36 300 грн.
Професор — 39 930 грн.
Далі до цих сум додаються законні надбавки (за ступінь, звання, стаж). Модель прорахована для бюджету і готова до впровадження.
На думку нардепа, це дасть:
Студентам — стабільних і вмотивованих викладачів.
Університетам — конкурентоспроможність і менший відтік кадрів.
Громадам — сильніші ЗВО (заклади вищої освіти), більше проєктів і податків у регіоні.
«Мета проста: втримати й повернути людей у вищу освіту та розгорнути інновації й науку через прозорі, справедливі оклади і стабільні інвестиції в університети», — підсумував Гетманцев.
