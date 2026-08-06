В Україні пропонують ввести новий штраф до 51 тис. грн: кому загрожує покарання

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В Україні планують жорсткіше карати за фінансові махінації. Кримінальну відповідальність пропонують поширити на так званих «дропів», які передають власні картки зловмисникам, а також на вербувальників та організаторів подібних схем.

Порушникам загрожують грошові стягнення від 5 до 51 тисячі гривень або ув’язнення строком до 6 років, повідомляють в українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЄМА.

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Там зазначають, що відповідну законодавчу ініціативу розробила Кіберполіція. Документ передбачає внесення змін та доповнень до 200 статті Кримінального кодексу України, яка регулює відповідальність за неправомірні операції з платіжними засобами, банківськими рахунками та електронними грошима.

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Яка відповідальність передбачається за участь у карткових махінаціях

Законопроєкт розмежовує покарання залежно від ролі учасника в злочинній схемі. Зокрема, для самих «дропів» за умисне надання стороннім особам своїх карткових даних, доступу до онлайн-банкінгу чи прив’язаної SIM-карти передбачений штраф від 5 до 17 тисяч гривень. Головним критерієм для притягнення до відповідальності стане доведення того, що людина діяла свідомо.

Доказами суперечливих дій можуть слугувати зафіксовані переписки, підтверджена оплата за продаж картки або наявність відгуків на пропозиції швидкого заробітку.

Зауважимо, «дропи» — це люди, які свідомо або через власну необачність передають аферистам особисті платіжні картки, банківські реквізити, електронні гаманці чи логіни від мобільних застосунків. Зловмисники використовують ці транзитні рахунки для легалізації та виведення грошей, викрадених у результаті злочинних махінацій.

Для так званих «дроповодів» — тих, хто скуповує картки чи шукає людей для їхнього відкриття, покарання буде значно суворішим. За такі дії загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі до двох років. Якщо ж це зроблено повторно або за попередньою змовою кількох осіб, строк обмеження чи навіть позбавлення волі зросте до трьох років.

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Найжорсткіші заходи застосовуватимуть до організованих злочинних угруповань. Учасникам таких банд загрожує від трьох до шести років тюрми з обов’язковою конфіскацією майна.

Які ще зміни передбачені

Щоб розслідування не розпорошувалося між різними структурами, справи стосовно «дропів» вестиме той самий слідчий, який займається основним провадженням про шахрайство.

Разом із цим правоохоронці планують уточнити норми Кримінального кодексу щодо платіжних документів, аби покарання застосовували не лише за їхнє виготовлення чи підробку, а й за будь-яку фальсифікацію даних.

Нагадаємо, житель Тернополя втратив близько 55 тисяч доларів, спочатку вклавши кошти в фейкову інвестиційну платформу, а потім натрапивши на псевдоюриста, який пообіцяв повернути гроші за додаткову оплату. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства, а постраждалого закликають бути обережними з пропозиціями про швидкий заробіток та «компенсації» в інтернеті.

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Також раніше українців попередили про небезпечну схему шахраїв. Адже в Україні зафіксували нову хвилю фішингових атак.

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