В Україні пропонують запровадити обов'язкову накопичувальну пенсію: що це може змінити 

Мінсоцполітики підготувало проєкт закону "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

Текст законопроєкту був опублікований на сайті Федерації профспілок України й до 28 жовтня перебуває на громадському обговоренні.

"Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, метою якої є формування пенсійних накопичень учасниками системи та отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат", – йдеться у документі.

Законопроєкт передбачає поступовий перехід до накопичувальних пенсій. Зокрема пропонується зменшувати ставку ЄСВ (Єдиного соціального внеску) протягом трьох років:

перший рік – зменшення з 22% до 17%;

другий рік – до 16%;

третій рік і надалі – 15%.

Водночас будуть запроваджені обов'язкові платежі до державних чи недержавних пенсійних фондів, які сплачуватимуть не тільки працівників, а й роботодавців.

Обов'язковий накопичувальний внесок становитиме 1% від бази нарахування в перший рік, 2% – у другий рік. Від третього року цей внесок становитиме 3%. Його сплачуватимуть і працівники, і роботодавці. Крім цього працівники зможуть за бажанням сплачувати "додатковий накопичувальний внесок".

Нагадаємо, 2024 року українці мають право вийти на пенсію після досягнення 60, 63 та 65 років, залежно від кількості набутого страхового стажу. Для пенсіонерів без достатньої кількості стажу передбачена соціальна допомога.

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