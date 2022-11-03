В Україні рекордна кількість полонених та їхніх сімей отримають виплати: що відомо

Виплати отримують ті, хто опинилися в полоні, починаючи від 2014-го, були звільнені або досі утримуються окупантами.

Рекордна кількість звільнених з російського полону українців, та сім'ї тих, хто ще перебуває у неволі, отримають від держави виплати по 100 тисяч грн.

Про це інформує Мінреінтеграції.

Таку допомогу отримають ще 465 українців, які були у полоні, або сім’ї тих, хто ще перебуває там.

Так, комісія визнала позбавленими свободи внаслідок російської агресії 347 українців. Також виплати призначено 118 родинам незаконно ув’язнених. Всім їм буде виплачено по 100 тис. грн.

"Це безпрецедентний результат одночасно ухвалених рішень за увесь час роботи міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії РФ проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист", – йдеться в повідомленні.

У Мінреінтеграції нагадали, що виплати отримують ті, хто опинилися в полоні, починаючи від 2014-го, були звільнені або досі утримуються окупантами.

З питань отримання одноразової грошової допомоги звільненим особам або виплат на правову допомогу родинам в’язнів слід звертатися до Мінреінтеграції за номером: (044) 355-14-56.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, під час якого вдалося звільнити 107 українських воїнів, з них - 74 захисники "Азовсталі".

Раніше начальник штабу полку "Азов", один із захисників "Азовсталі" Богдан Кротевич ("Тавр"), повідомив, що у полоні досі перебувають близько 2 тис. оборонців Маріуполя, з них - 700 "азовців".

21 вересня Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволені 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.