В Україні рекордно здорожчало домашнє сало: яка вартість

Вартість кілограма - від 159 грн до 171 грн.
На українських ринках здорожчало домашнє сало: середня ціна становить 165 грн/кг.
Про це свідчать дані "Мінфін".
Зазначається, що лише за перший місяць 2022-го вартість домашнього сала зросло у ціні на 12,03 грн. Якщо у січні воно коштувало 152,97 грн за кілограм, то у лютому - від 159 грн до 171 грн. До слова, ще пів року тому за кілограм просили понад 131 грн.
Крім того, зросло в ціні також сало солоне. Порівняно з січнем воно подорожчало на 2,07 грн: від 195,23 грн до 197,3 грн за кілограм.
Як повідомлялося, український ринок заповнила дешева свинина з Європи: до країни стали більше завозити м'яса. За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази - до понад 6,5 тис. тонн. Ключовими постачальниками свинини в Україну є Данія, Нідерланди та Бельгія. До слова, 79% імпорту - це свіже або охолоджене м'ясо. Решта - заморожений продукт.
Читайте також:
- В Україні здорожчав хліб: яка вартість
- В Україні зросла вартість борщу: у скільки обійдеться страва
- На українських ринках на 70% здорожчала курятина: яка вартість