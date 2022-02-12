В Україні рекордно здорожчало домашнє сало: яка вартість

Вартість кілограма - від 159 грн до 171 грн.

На українських ринках здорожчало домашнє сало: середня ціна становить 165 грн/кг.

Про це свідчать дані "Мінфін".

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Зазначається, що лише за перший місяць 2022-го вартість домашнього сала зросло у ціні на 12,03 грн. Якщо у січні воно коштувало 152,97 грн за кілограм, то у лютому - від 159 грн до 171 грн. До слова, ще пів року тому за кілограм просили понад 131 грн.

Крім того, зросло в ціні також сало солоне. Порівняно з січнем воно подорожчало на 2,07 грн: від 195,23 грн до 197,3 грн за кілограм.

Як повідомлялося, український ринок заповнила дешева свинина з Європи: до країни стали більше завозити м'яса. За перший місяць 2022 року імпорт зріс у чотири рази - до понад 6,5 тис. тонн. Ключовими постачальниками свинини в Україну є Данія, Нідерланди та Бельгія. До слова, 79% імпорту - це свіже або охолоджене м'ясо. Решта - заморожений продукт.

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