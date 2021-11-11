В Україні рекордно здорожчало сало: яка вартість

Сало коштує 185 гривень за кілограм.

На українських ринках і в магазинах ціна на сало досягла рекордної позначки.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними Міністерства фінансів, зараз сало коштує 185 гривень за кілограм. До слова, це на 40 гривень більше, ніж середня ціна продукту у вересні. Здорожчання спостерігалося ще в жовтні. Тоді вартість стрімко зросла на 20 гривень. Згодом - ще на стільки ж.

Середня ціна домашнього сала нижча - 134 гривні за кілограм. Проте, експерти кажуть, що незабаром ціна може впасти.

Як повідомлялося, в Україні рекордно здорожчало м'ясо. За даними Держстату, найбільше за рік виросло у ціні куряче філе. Так, вартість кілограма зросла на чверть. Також майже на 20% піднялася вартість кілограму яловичини. Ціна на свинину, порівняно з минулим роком, додала у вартості майже 8%.

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