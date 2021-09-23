В Україні рекордно зросли ціни на ріпчасту цибулю: яка нині її вартість

Експерти пов'язують таку тенденцію зі зниженням обсягів її виробництва.
В Україні попри високу пропозицію ціни на цибулю досягли рекордних показників, що може призвести у подальшому до її імпорту з інших країн.
Про це повідомляє EastFruit.
Так, наразі оптові ціни на ріпчасту цибулю на внутрішньому ринку України є рекордними для цього періоду року. ЇЇ вартість тримається на рівні 7 грн/кг, що вище минулорічної ціни в 2,3 рази. Експерти пов'язують таку тенденцію зі зниженням обсягів виробництва цибулі в країні цього року. Однак вони не беруться робити цінових прогнозів, що буде з вартістю далі.
На думку представників оптової торгівлі, як пише EastFruit, наразі попри високу вартість потреби в імпорті цибулі немає, однак, якщо ціни на неї в Україні виростуть ще на 10%, то імпорт знову стане можливим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українських ринках відчутно здорожчали овочі "борщового набору" та курятина.