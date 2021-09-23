В Україні рекордно зросли ціни на ріпчасту цибулю: яка нині її вартість

В Україні рекордно зросли ціни на ріпчасту цибулю: яка нині її вартість

Експерти пов'язують таку тенденцію зі зниженням обсягів її виробництва.

В Україні попри високу пропозицію ціни на цибулю досягли рекордних показників, що може призвести у подальшому до її імпорту з інших країн.

Про це повідомляє EastFruit.

Так, наразі оптові ціни на ріпчасту цибулю на внутрішньому ринку України є рекордними для цього періоду року. ЇЇ вартість тримається на рівні 7 грн/кг, що вище минулорічної ціни в 2,3 рази. Експерти пов'язують таку тенденцію зі зниженням обсягів виробництва цибулі в країні цього року. Однак вони не беруться робити цінових прогнозів, що буде з вартістю далі.

На думку представників оптової торгівлі, як пише EastFruit, наразі попри високу вартість потреби в імпорті цибулі немає, однак, якщо ціни на неї в Україні виростуть ще на 10%, то імпорт знову стане можливим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українських ринках відчутно здорожчали овочі "борщового набору" та курятина.

Роман Лещенко розповів про ринок землі, ціни на продукти та компенсацію аграріям

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання