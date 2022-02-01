В Україні реєструють менше нових компаній: який вид діяльності найбільш популярний

В Україні реєструють менше нових компаній: який вид діяльності найбільш популярний

2020-го компаній реєстрували більше.

Майже 34 тисячі нових компаній з'явилося в країні протягом минулого року.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Зазначається, що це на 18% менше, ніж 2020-го. В Оpendatabot повідомляють, що загальна кількість юридичних осіб - майже півтора мільйона.

Найбільш популярним видом діяльності серед новостворених компаній - це виробництво тютюнових виробів. У 2021 році їхня кількість зросла майже на третину, а за останні два роки – на 80%. Також зросла кількість компаній і серед обслуговування будинків і територій, а також IT-компанії.

Як повідомлялося, у Києві кількість безробітних зменшилася більше ніж удвічі. На початку 2022 року на обліку в столичній службі зайнятості перебували 10,2 тисячі безробітних, що у 2,2 раза менше проти показника минулого року - 22 216 осіб. Серед зареєстрованих безробітних жінки становлять 61,2%, молодь до 35 років – 35%.

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