В Україні різко дорожчає хліб: скільки коштуватимуть батон і житній у червні

Хліб і випічка дорожчають через електроенергію та пальне / © unsplash.com

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У червні 2026 року хліб в Україні демонструє суттєво вищі темпи здорожчання порівняно з 2025-м. Основними чинниками зростання цін залишаються здорожчання енергоресурсів, електроенергії для бізнесу та логістики.

Про це в коментарі «24 Каналу» повідомила докторка економічних наук, головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна.

Ціни на продукти зростають швидше за торішні

За словами експертки, цього року щомісячне здорожчання хлібобулочної продукції у 1,5–2 раза перевищує торішні показники.

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Для порівняння, торік щомісячне зростання цін становило до 2% на пшеничний хліб вищого ґатунку і до 1,3% — на житній. Батон здорожчав на 0,5–1%.

Попри зростання витрат виробники не можуть повністю перекладати їх на споживачів через чутливість попиту на соціальні сорти хліба, тому здорожчання відбувається поступово.

Скільки хліб коштує зараз

Від початку 2026 року ціни вже помітно зросли:

хліб пшеничний вищого ґатунку — до 64,55 грн/кг (+6,6%);

хліб першого ґатунку — 53,42 грн/кг (+9,4%);

житній хліб — 54,65 грн/кг (+6,7%);

батон — 32,47 грн за 500 г (+5,4%).

Лише за травень хліб у середньому здорожчав ще на 1,9–3,5% залежно від виду.

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Прогноз цін на червень

За оцінками експертки, в червні очікується подальше зростання цін:

пшеничний хліб вищого ґатунку — до 66–67 грн/кг (+3–5%);

хліб першого ґатунку — близько 55 грн/кг;

житній хліб — 56–57 грн/кг;

батон — 33–34 грн за 500 г.

Чому дорожчає хліб

Серед ключових причин зростання цін експертка називає здорожчання електроенергії та енергоресурсів, збільшення витрат на логістику й пальне, зростання вартості борошна, дріжджів і паковання, дефіцит кадрів та підвищення зарплат, а також інфляцію і девальваційні ризики.

Додатковий тиск на ринок створює воєнна ситуація та нестабільність енергосистеми.

Вона зазначає, що виробники частково компенсують витрати за рахунок продукції з вищою маржинальністю, насамперед кондитерських і здобних виробів. Там очікується ще швидше зростання цін.

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Тож за оцінками експертів, загалом 2026 року хліб може здорожчати приблизно на 25%.

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