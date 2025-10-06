В Україні різко переписали ціни на яйця: скільки тепер коштує десяток

Яйця додали у ціні / © unsplash.com

В Україні помітно здорожчали нефасовані курячі яйця. Нині великі мережі супермаркетів продають їх в середньому по 5,19 грн штука (51,9 грн/десяток), що на 45 коп/штука (4,5 грн/десяток) вище, ніж було наприкінці вересня.

Про це пише «Експерт».

Водночас в експертному середовищі вважають, що зростання цін триватиме. Вплине ж на це низка факторів. Зокрема: сезонності та зміни попиту.

Загалом же, великі мережі продають нефасовані яйця по 4,89-6 грн/шт. (43,9/57 грн/десяток).

Раніше повідомлялося, що восени 2025 року українські виробники планують підвищити ціни на сири на 5%, що призвело до збільшення продажів дешевшого сирного продукту.

Нацбанк України зазначав, що ціни на продукти зростають повільніше завдяки новому врожаю та збільшенню пропозиції. Однак м’ясо й фрукти продовжують дорожчати.