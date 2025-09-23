- Дата публікації
Категорія
Гроші
В Україні різко піднялись ціни на продукти: що здорожчає найбільше
В серпні значно здорожчали м’ясо, молочні вироби та хліб.
В Україні зафіксували чергове зростання цін на продовольчі товари, вироблені всередині країни. За даними Держстату, у серпні 2025 року оптові ціни піднялися в середньому майже на 20%, проте окремі категорії зросли значно швидше.
Про це стало відомо з даних Держстату.
Найбільше подорожчало м’ясо та м’ясні вироби — на 23,4%. При цьому внутрішні ціни зросли на 23,8%, а експортні — на 12,7%. Значне підвищення зафіксоване й у молочному секторі: загальне зростання становило 17,7%, зокрема всередині країни — 18,7%, на експорті — 5,8%.
Ціни на хліб та хлібобулочні вироби збільшилися на 15,5%. Для українського ринку зростання склало 15,1%, тоді як для зовнішніх постачань — 24,2%. Напої подорожчали в середньому на 9,7%, у тому числі на внутрішньому ринку — на 10%, а на експорті — на 9,4%.
Водночас серед основних продуктів є й виняток. Цукор у серпні став дешевшим майже на 9% — як всередині країни, так і на зовнішніх ринках.
Фахівці нагадують, що підвищення оптових цін виробників із часом впливає на роздрібні ціни у магазинах. Тобто українці можуть відчути подорожчання на прилавках із затримкою у кілька місяців.
Нагадаємо, до кінця року на українців чекає сильне здорожчання основного продукту. Експерти спрогнозували новий стрибок цін на хлібобулочні вироби.