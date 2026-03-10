В Україні різко підскочили ціни: Держстат показав, що здорожчало найбільше

Інфляція в Україні / Ілюстративне фото / © Pixabay

Реклама

У лютому 2026 року інфляція на споживчому ринку України порівняно із січнем становила 1,0%, а в річному вимірі (до лютого 2025 року) сягнула 7,6%. Водночас базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.

Про це йдеться в експрес-випуску Держстату «Індекси цін у лютому 2026 року».

Стрибок цін на продукти та зв’язок

Минулого місяця ціни на продукти харчування та безалкогольні напої загалом зросли на 1,4%. Абсолютним лідером подорожчання стали овочі, які додали у ціні одразу 13,0%. Крім того, на 6,1–0,4% стали дорожчими фрукти, продукти переробки зернових, яйця, риба та продукти з риби, хліб, макаронні вироби, соняшникова олія, яловичина, молоко та безалкогольні напої.

Реклама

Відчутно змінилися цифри й у платіжках за телекомунікаційні послуги. У сфері зв’язку ціни зросли на 5,2%, що напряму пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок на 9,1%. Також на 1,4% подорожчав транспорт в основному через зростання вартості палива та мастил на 3,3%. Ціни на алкогольні та тютюнові вироби піднялися на 1,2% (тютюн подорожчав на 1,6%).

На чому українцям вдалося зекономити

Попри загальну тенденцію до зростання, деякі категорії товарів та послуг все ж подешевшали. Найбільше знизилися ціни на одяг і взуття — загалом на 2,7% (одяг впав у ціні на 3,0%, а взуття — на 2,2%). Здешевшав і проїзд у залізничному пасажирському транспорті, ціни на який впали на 2,2%.

Також приємні новини є у м’ясному та молочному відділах.

«Водночас на 4,1–0,3% знизилися ціни на м’ясо птиці, свинину, цукор, масло, сало, кисломолочну продукцію, сири», — зазначає Держстат.

Реклама

Нагадаємо, на тлі війни в Ірані Мережу сколихнули чутки про бензин по 150 грн/л. Очільник енергетичного комітету ВР Андрій Герус проаналізував ризики значного здорожчання пального і не підтримує такі прогнози.