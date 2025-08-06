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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В Україні різко здешевшала популярна ягода: чому ціни впали і які ризики для здоров’я

В Україні кавуни подешевшали майже на третину. Продавці вже фіксують новий пік попиту.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кавун

Кавун / © Unsplash

В Україні стрімко дешевшають кавуни. За останній тиждень липня гуртові ціни на популярну літню ягоду впали до 14 гривень за кілограм — майже на третину нижче, ніж торік. Причиною такого обвалу стала аномальна спека, яка пришвидшила дозрівання баштанних культур.

Про це повідомляє телемарафон "‎Єдині новини"‎.

Проте експерти попереджають: посуха в південних регіонах негативно вплинула на якість урожаю. Цьогорічні кавуни можуть бути менш солодкими і соковитими. Ба більше, за недотримання умов вирощування або зберігання зростає ризик отруєння через надмірну кількість нітратів.

За словами представника Держпродспоживслужби у Києві Романа Петрова, під час купівлі кавуна потрібно дотримуватись простих, але важливих правил. Плід має бути цілим, без тріщин і пошкоджень, з характерною жовтою плямою знизу, що свідчить про природне дозрівання на полі.

Кавуни, які вже розрізані, а також ті, що продаються з машин чи у невстановлених місцях, краще не купувати.

У супермаркетах споживачі мають право вимагати документи про походження товару та результати лабораторних досліджень. На офіційних ринках Києва діють лабораторії експрес-аналізу. Гранично допустимий рівень нітратів у кавунах становить 60 мг/кг. Якщо цей показник перевищено, вживання такого плоду може спричинити отруєння, особливо небезпечне для дітей до шести років, вагітних та людей з ослабленим імунітетом.

У супермаркетах ціни варіюються. В АТБ звичайний кавун коштує 17,89 грн/кг, безнасінний — 29,95 грн/кг. У Novus — від 19,99 грн/кг до 39,99 грн/кг за сорт «Торпеда». В «ЕКО-маркеті» — від 19,90 до 29,90 грн/кг.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні помітно зросли ціни на свинину, що суттєво впливає на платоспроможність споживачів та стримує обсяги продажів.

2025 року ціни продовжили стрімко зростати — протягом останніх трьох місяців їхні показники не опускалися нижче 250 грн/кг. Зокрема, у червні середня ціна на свинину становила 253,2 грн/кг, що на 32% більше, ніж у червні минулого року (191,9 грн/кг).

Основною причиною підвищення вартості експерти називають збільшення закупівельних цін на живих свиней.

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