На даний час в Україні в обігу перебувають понад 923 млрд грн. Це на 3 млрд грн менше, ніж було в обігу на початок поточного року.

Про це заявив очільник Національного банку Андрій Пишний, передає "Укрінформ".

"Загалом у готівковому обігу зараз понад 923 млрд грн. Найбільше банкнот – номіналом 500 грн, найменше – 50 грн. Із початку року кількість готівки дещо зменшилася – на 3 млрд грн, – але це типова сезонна зміна", – підкреслив Пишний.

За його даними, загалом за 32 роки роботи Банкнотно-монетного двору НБУ надрукували майже 30 млрд банкнот, випустили 13 млрд розмінних та обігових, а також понад 20 млн пам'ятних та інвестиційних монет.

Пишний також звернув увагу на збільшення обсягів безготівкових операцій, яких минулого року було здійснено 8,3 млрд із використанням платіжних карток на загальну суму 4 трлн грн.

