В Україні різко здешевшала популярна ягода: скільки платитимуть українці

Кавун / © pexels.com

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В Україні різко дешевшають кавуни. Через значне збільшення пропозиції на ринку гуртові ціни вже опустилися до 15–17 гривень за кілограм, а експерти прогнозують, що найближчим часом вони можуть знизитися ще більше.

Про це повідомляють глядачі столичного ринку.

Фахівці пояснюють, що цього року фермери масово збільшили площі під кавунами після вдалого сезону 2025 року, коли ціни дозволили отримати високий прибуток. Тоді середня вартість кілограма кавуна сягала близько 25 гривень, що спонукало багатьох виробників розширити посіви.

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Однак цього сезону ринок зіткнувся з надлишком продукції.

«Фермери цього року наступають на ті самі граблі на кавуні. Хотіли заробити — а вийшло, як завжди», — зазначають оглядачі.

Наразі гуртові ціни вже повернулися до рівня 2024 року й становлять 15–17 гривень за кілограм. Втім, експерти вважають, що це ще не остаточне зниження.

За їхніми прогнозами, вже найближчими тижнями на ринок масово надійдуть ґрунтові кавуни, що ще більше збільшить пропозицію.

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«Скоро піде ґрунтовий кавун, за два тижні його стане ще більше — і ціна обвалиться ще нижче. Зате покупець буде задоволений», — прогнозують фахівці.

Подібна ситуація вже неодноразово виникала на українському аграрному ринку. Після високих цін виробники збільшують площі під прибутковими культурами. У результаті вже наступного сезону пропозиція перевищує попит, що призводить до різкого падіння вартості продукції.

Саме такий сценарій зараз спостерігається на ринку кавунів.

Це вже відбувалося з іншими овочами

Експерти нагадують, що схожа ситуація була і з овочами так званого борщового набору.

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Після різкого подорожчання у попередні роки аграрії розширили посівні площі, а вже наступного сезону ринок отримав надлишок продукції. У результаті ціни впали майже до рівня собівартості.

Аналітики зазначають, що така хвилеподібна зміна цін є типовою для аграрного сектору, коли рішення фермерів орієнтуються на результати попереднього року. Для покупців нинішня ситуація означає можливість придбати кавуни значно дешевше, тоді як виробникам доводиться працювати в умовах різкого зниження прибутковості.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, у найближчі два-три місяці ціни на хліб в Україні зростуть на 5–6%. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, дефіциту продуктів у країні не очікується, оскільки аграрії навіть збільшили посівні площі під окремі культури.

Водночас на вартість їжі впливають логістика, збереження врожаю та витрати на персонал. Здорожчання хліба вже є стабільною тенденцією — щомісяця він додає в ціні 1,5–2%.

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Цього літа додатковим чинником стануть нові правила бронювання працівників, адже для відповідності критеріям критичності підприємств заробітна плата має становити не менше 26 000 гривень, що призведе до нових витрат для виробників.

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