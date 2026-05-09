В Україні різко здешевшав один із салатних овочів

Ціни на огірки знизилися / © Associated Press

В Україні триває стрімке зниження цін на тепличні огірки. Основною причиною подешевшання цього овоча стало сезонне зростання пропозиції на тлі низького попиту.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Аналітики зазначили, що зараз тепличні комбінати реалізують огірки по 30–60 грн/кг ($0,68–1,37/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Оператори ринку пояснили, що така ситуація зумовлена одразу кількома чинниками.

«Вибірки в тепличних господарствах залишаються стабільними та достатніми за обсягами, що призвело до помітного зростання пропозиції на ринку. Водночас попит на ці овочі порівняно з попереднім тижнем помітно знизився», — йдеться у повідомленні.

Тому продавці змушені переглядати відпускні ціни у бік зниження, щоб активізувати темпи збуту та уникнути накопичення значних обсягів нереалізованої продукції на складах.

Зараз ціни на тепличні огірки в Україні в середньому на 30% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року. Виробники не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті за умови збереження нинішніх темпів реалізації.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

За даними Держстату, у квітні продукти харчування та транспортні послуги суттєво додали у вартості. Найбільше на гаманці тисне здорожчання пального та продуктів перероблення зернових.

У квітні рівень споживчих цін зріс на 1,4% порівняно з березнем. У річному вимірі — щодо квітня 2025 року — інфляція становила 8,6%.

У травні в Україні прогнозується подальше зростання цін на продукти через здорожчання пального, кормів та логістики.

