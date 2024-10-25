В Україні різко здешевшав овоч борщового набору: яка ціна наразі

Цього тижня в Україні здешевшала білокачанна капуста. Виробники пов'язують це із надлишком продукції над ринком.

Про це пише EastFruit.

На ринку наразі велика кількість капусти середньопізніх сортів, придатна для закладки на тривале зберігання.

Білокачанну капусту продають за ціною від 15 до 23 грн/кг. У середньому це на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Широкий ціновий діапазон пояснюють різною якістю овочів.

"У більшості господарств все ще тривають активні збиральні роботи, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає. Водночас попит на цю продукцію залишається вкрай низьким. Оптові компанії та роздрібні мережі готові здійснювати закупівлі виключно дрібним оптом, посилаючись на дуже обмежений термін реалізації, оскільки більшість фермерів пропонують до продажу капусту невисокої якості", - кажуть аналітики.

Учасники ринку не виключають, що ціни будуть падати. Багато господарств завдяки покращенню погоди активно збирають врожай. Завдяки цьому поступове зростання поставок капусти на ринок буде змушувати аграріїв поступатися ціною, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже у листопаді здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: