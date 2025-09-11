В Україні різко здешевшав овоч борщового набору

Капуста здешевшала / © Associated Press

В Україні ціни на білокачанну капусту на ринку почали стрімко знижуватись, оскільки виробники практично всіх регіонів розпочали збирання пізніх сортів цього овочу.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

За тиждень ціни на капусту в Україні знизилися загалом на 19%. Сьогодні більшість виробників готові відвантажувати цю продукцію по 6-12 грн/кг ($0,15-0,29/кг), тоді як ще тижнем раніше ціни в даному сегменті варіювалися в межах 7-16 грн/кг ($0,17-0,39/кг).

За словами самих виробників, через тривалу посуху на капустяних полях розвинулися захворювання та шкідники, що згодом призвело до розтріскування самого овоча.

Водночас ціни на білокачанну капусту в Україні нині в середньому на 50% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. Варто зазначити, що багато виробників вважають зниження цін у даному сегменті тимчасовим явищем, оскільки на сьогоднішній день у продаж надходить капуста, яка не придатна до закладки на тривале зберігання.

Раніше повідомлялося, що в Україні другий місяць поспіль фіксується зниження цін на продукти. «Борщовий набір» став значно доступнішим, ніж минулого року. Зокрема, картопля, капуста та цибуля здешевшали.