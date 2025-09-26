В Україні різко здешевшав популярний овоч

Ціни на цибулю поповзли донизу / © Unsplash

В Україні від початку цього тижня здешевшала цибуля. Основною причиною став початок збирання пізніх сортів цибулі в північних та західних областях країни, що спричинило суттєве збільшення пропозиції продукції на ринку.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На сьогодні гуртові ціни на цибулю на внутрішньому ринку вже знизилися до рівня 6-13 грн/кг ($0,15-0,31/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж тижнем раніше. Варто зазначити, що фермери наразі позбавляються переважно цибулі, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

Цибуля в Україні вже коштує в середньому на 24% дешевше, ніж в аналогічний період торік. Водночас багато гравців ринку зазначають суттєве скорочення врожаю якісної цибулі поточного сезону через несприятливі погодні умови.

Раніше повідомлялося, що восени 2025 року українські виробники планують підвищити ціни на сири на 5%, що призвело до збільшення продажів дешевшого сирного продукту.

Нацбанк України зазначав, що ціни на продукти зростають повільніше завдяки новому врожаю та збільшенню пропозиції. Однак м’ясо й фрукти продовжують дорожчати.