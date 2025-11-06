В Україні різко здешевшав популярний овоч

Цибуля / © Unsplash

Українські фермери змушені різко знижувати ціни на цибулю. Наразі виробники продають цибулю дешевше, ніж минулого тижня, по 5-10 грн/кг.

Про це повідомляє EastFruit.

Українські фермери цього тижня змушені знижувати ціни на цибулю. За словами продавців, така тенденція зумовлена одразу кількома причинами. Насамперед суттєво знизився попит, тоді як пропозиція на ринку помітно зросла. Дрібні господарства почали активно розпродавати запаси з необладнаних сховищ і готові йти на поступки, щоб реалізувати продукцію до настання холодів.

Наразі виробники пропонують цибулю по 5-10 грн/кг, що в середньому на 25% дешевше, ніж минулого тижня.

Продавці зазначають, що попит на цибулю продовжує знижуватися, тоді як обсяги пропозиції лише збільшуються. Фермери прагнуть якомога швидше позбутися овочів середньої та низької якості, адже вони не підходять для тривалого зберігання.

Станом на сьогодні цибуля в Україні продається в середньому на 41% дешевше, ніж у цей же період минулого року. Водночас, за словами учасників ринку, знайти якісну продукцію нині непросто — більшість фермерів заклали її на зберігання та планують продавати взимку.

Нагадаємо, за останній тиждень на українському ринку змінилися ціни на овочі та фрукти. У сегменті овочів переважає тенденція до зростання цін на тепличну продукцію (огірки, помідори), тоді як ціна на моркву зросла, а на цибулю — знизилася. Фруктовий ринок демонструє сезонне здешевлення яблук та груш через велику пропозицію, натомість слива подорожчала через завершення сезону.