В Україні різко здешевшав популярний овоч: подробиці

Капуста / © Фото з відкритих джерел

Ціни на капусту в Україні знову пішли вниз. На тлі теплої погоди та надлишку продукції виробники змушені терміново збувати запаси, що призвело до різкого здешевлення овочу.

Про це повідомляє спеціалізований аграрний портал EastFruit.

За даними аналітиків, цього тижня власники необладнаних сховищ активно продають капусту через стрімке погіршення її якості. Через це ціни на некондиційну продукцію опускалися до 1,5 грн за кілограм.

Якіснішу капусту фермери погоджувалися продавати в межах 2–8 грн/кг, що в середньому на 23% дешевше, ніж наприкінці попереднього тижня.

Фахівці зазначають, що інтерес покупців до капусти знижується. Основна причина — великі обсяги продукції на ринку. Це створює додатковий тиск на ціни та змушує виробників іти на поступки.

Водночас частина фермерів не поспішає з продажами, сподіваючись на можливе зростання цін у майбутньому.

Аналітики звертають увагу, що зараз капусту в Україні продають у середньому на 85% дешевше, ніж у цей самий період минулого року. Така ситуація пов’язана зі значним збільшенням виробництва.

Цього сезону багато господарств розширили площі під капустою, однак несприятливі погодні умови негативно вплинули на якість овочу. Через слабку лежкість фермери змушені швидко реалізовувати великі партії продукції.

Скільки коштує капуста в супермаркетах

Попри різке падіння закупівельних цін, у роздрібних мережах вартість овочу залишається вищою:

АТБ — 7,95 грн/кг

Varus — 7,90 грн/кг

Сільпо — від 14 грн/кг

Експерти не виключають подальших коливань цін залежно від погоди, попиту та обсягів пропозиції на ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки українцям коштуватиме новорічний стіл та як змінились ціни на популярні продукти до свят.