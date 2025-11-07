В Україні різко здешевшав популярний салатний овоч

Огірки здешевшали / © unsplash.com

В Україні знизилися відпускні ціни на огірки. На сьогоднішній день діапазон оптових цін на огірки в Україні варіюється в межах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг).

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними операторів ринку, суттєве підвищення цін на тепличні огірки в Україні протягом кількох місяців у результаті негативно позначилося на попиті, і відповідно — на темпах збуту наявних партій продукції.

Як відомо, сезон реалізації місцевої продукції в Україні вже фактично завершився, а основна пропозиція на внутрішньому ринку становить імпортні тепличні овочі.

Крім того, додатковим фактором для зміцнення знижувальної цінової динаміки стало різке збільшення на ринку обсягів овочів середньої та низької якості.

Водночас більшість продавців припускають, що невдовзі ціни на імпортні огірки знижуватимуться й надалі через поступове зростання пропозиції даної продукції на українському ринку.

Варто зазначити, що на сьогоднішній день тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні здорожчає хліб у два етапи.