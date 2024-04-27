В Україні різко здешевшав популярний овоч: яка ціна наразі

В Україні цього тижня здешевшали тепличні томати. Причиною називають сезонне збільшення пропозиції з місцевих теплиць.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на 25 квітня, помідори продавали по 90-120 грн/кг ($2,28-3,04/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Представники українських тепличних комбінатів нарікають на повну відсутність попиту на свою продукцію. Тоді як пропозиція томатів з місцевих господарств помітно збільшилася.

За даними аналітиків, наразі в Україні ціни на місцеві помідори в середньому на 34% вищі, ніж наприкінці квітня минулого року. Однак, більшість операторів ринку зауважили, що знижувальний ціновий тренд у цьому сегменті переважатиме на ринку й наступного тижня.

Як повідомлялося, в Україні здешевшала картопля. В середньому ціна на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Читайте також: