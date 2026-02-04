В Україні різко здорожчав овоч з борщового набору: скільки коштує кілограм

Буряк

Реклама

Цього тижня в Україні почав дорожчати буряк. За словами аналітиків, ціни зросли, бо покупці стали активнішими, а якісного овоча на ринку поменшало».

Про це повідомляє EastFruit.

Що відбувається з цінами

Наразі українські господарства відвантажують коренеплоди за ціною 6–11 грн/кг ($0,14–0,25/кг). Це в середньому на 15% вище, ніж показники минулого тижня.

Реклама

Попри нинішній стрибок, цьогорічна вартість буряку все ще значно поступається минулорічній: сьогодні овоч продають на 47% дешевше, ніж у той самий період 2024 року.

Чому зростає вартість буряка

Експерти виділяють два ключові фактори:

Активність покупців: попит з боку ритейлерів та оптовиків помітно зріс.

Стратегія фермерів: багато виробників вирішили призупинити реалізацію буряку високої якості. Вони закладають товар у сховища, розраховуючи на більш суттєве подорожчання в найближчі місяці.

Аналітики попереджають, що цей тренд може бути короткочасним. Якщо ціни продовжать зростати, аграрії почнуть масово відкривати сховища для розпродажу запасів. Таке різке збільшення пропозиції на ринку неминуче призведе до чергового відкату цін донизу.

Нагадаємо, відключення світла змушують бізнес переходити на генератори, що автоматично здорожчує виробництво та зберігання їжі. Проте один фактор стримує ціни й не дозволяє продуктам дорожчати надто різко.

Реклама

Раніше повідомлялося, на українському ринку спостерігається зростання цін на тепличні помідори. Лише за останній тиждень вартість цього популярного овочу підскочила в середньому на 12%.