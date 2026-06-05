В Україні різко здорожчав популярний овоч: ціни злетіли майже на 80%

Молода картопля / © pixabay.com

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Молода картопля українського виробництва за останні дні суттєво подорожчала. Станом на 4 червня середня ціна на неї сягнула 75 грн за кілограм. За кілька днів середня вартість продукції підскочила на 78,57%.

Про це стало відомо з сайту Столичного ринку.

Середня ціна молодої української картоплі становить 75 грн за кілограм. Для порівняння, 1 червня її продавали в середньому по 42 грн/кг. Наразі ціни коливаються від 70 до 85 грн за кілограм.

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Водночас імпортна молода картопля подорожчала менш помітно. Її середня вартість зросла на 11,11% — до 50 грн/кг. Мінімальна ціна становить 45 грн, максимальна — 55 грн за кілограм.

Минулорічна картопля за цей період практично не змінилася в ціні. Середня вартість продукту залишається на рівні 10 грн за кілограм.

Чому українська молода картопля дорожча за імпортну

Варто зазначити, що кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига в коментарі для УНІАН розповів, що вища вартість української молодої картоплі порівняно з імпортною має сезонний характер.

За словами експерта, нині українська молода картопля, представлена на ринку, здебільшого вирощена в теплицях. Водночас значну частину імпортної ранньої картоплі завозять з Азербайджану, Узбекистану та інших країн Центральної Азії, де сезон її вирощування та збирання розпочинається раніше.

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Водночас експерт наголошував, що українська молода картопля вважається якіснішою, оскільки потрапляє до споживача практично одразу після збирання. Він також прогнозував, що з появою в середині червня картоплі відкритого ґрунту її ціна може стати нижчою за імпортну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хліб в Україні цьогоріч дорожчає значно швидше, ніж торік. Експерти прогнозують нове зростання цін уже в червні.

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