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ТСН у соціальних мережах

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В Україні різко здорожчав популярний овоч: ціни злетіли майже на 80%

На ринку овочів зафіксували різке подорожчання молодої картоплі. Українська продукція зросла в ціні майже на 79%.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Молода картопля

Молода картопля / © pixabay.com

Молода картопля українського виробництва за останні дні суттєво подорожчала. Станом на 4 червня середня ціна на неї сягнула 75 грн за кілограм. За кілька днів середня вартість продукції підскочила на 78,57%.

Про це стало відомо з сайту Столичного ринку.

Середня ціна молодої української картоплі становить 75 грн за кілограм. Для порівняння, 1 червня її продавали в середньому по 42 грн/кг. Наразі ціни коливаються від 70 до 85 грн за кілограм.

Водночас імпортна молода картопля подорожчала менш помітно. Її середня вартість зросла на 11,11% — до 50 грн/кг. Мінімальна ціна становить 45 грн, максимальна — 55 грн за кілограм.

Минулорічна картопля за цей період практично не змінилася в ціні. Середня вартість продукту залишається на рівні 10 грн за кілограм.

Чому українська молода картопля дорожча за імпортну

Варто зазначити, що кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига в коментарі для УНІАН розповів, що вища вартість української молодої картоплі порівняно з імпортною має сезонний характер.

За словами експерта, нині українська молода картопля, представлена на ринку, здебільшого вирощена в теплицях. Водночас значну частину імпортної ранньої картоплі завозять з Азербайджану, Узбекистану та інших країн Центральної Азії, де сезон її вирощування та збирання розпочинається раніше.

Водночас експерт наголошував, що українська молода картопля вважається якіснішою, оскільки потрапляє до споживача практично одразу після збирання. Він також прогнозував, що з появою в середині червня картоплі відкритого ґрунту її ціна може стати нижчою за імпортну.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хліб в Україні цьогоріч дорожчає значно швидше, ніж торік. Експерти прогнозують нове зростання цін уже в червні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
398
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