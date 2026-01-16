В Україні різко здорожчав популярний овоч: в чому причина та скільки доведеться заплатити

Помідори / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

На українському ринку спостерігається зростання цін на тепличні помідори. Лише за останній тиждень вартість цього популярного овочу підскочила в середньому на 12%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Головною причиною здорожчання стало скорочення пропозиції на ринку. У цю пору року основним постачальником тепличних томатів до України є Туреччина. Однак останніми тижнями обсяги імпорту з цієї країни помітно знизилися. Це спонукало продавців переглянути цінники у бік підвищення.

Реклама

Наразі оптові ціни на тепличні помідори коливаються в межах 90-110 грн/кг. За даними експертів, поточна вартість томатів вже на 10% перевищує показники аналогічного періоду минулого року.

Втім, аналітики зауважують, що зростання цін стримує невисокий попит. Оптові компанії та роздрібні мережі наразі закуповують продукцію невеликими партіями, побоюючись, що кінцевий споживач не купуватиме дорогі овочі.

Скільки коштують помідори в магазинах

Роздрібні мережі вже відреагували на зміни оптових цін. Станом на 16 січня вартість томатів у супермаркетах варіюється від 129 до 169 грн/кг залежно від сорту та магазину. Порівняно з груднем, ціни зросли орієнтовно на 5 гривень.

Моніторинг цін у найбільших торговельних мережах показує таку картину:

Реклама

Auchan — 129 грн/кг;

Novus — 129 грн/кг;

Varus — 134 грн/кг;

АТБ — 134,95 грн/кг;

Сільпо — 164 грн/кг;

Фора — 164 грн/кг.

Коли чекати здешевлення

Експерти ринку налаштовані оптимістично і прогнозують, що нинішній стрибок цін є тимчасовим явищем.

«Багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в цьому сегменті має тимчасовий характер. Вони не відкидають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після нормалізації поставок турецької продукції на український ринок», — зазначають аналітики.

Очікується, що відновлення стабільного імпорту з Туреччини дозволить наситити ринок і повернути ціни до попереднього рівня.

Нагадаємо, в Україні прогнозується суттєве здорожчання риби та морепродуктів. Експерти ринку попереджають, що 2026 року на вартість вплине цілий комплекс негативних факторів, які «тиснуть» на виробників.