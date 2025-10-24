В Україні різко здорожчав популярний салатний овоч

Огірки додали у ціні / © Credits

Реклама

В Україні знову зросли ціни на тепличні огірки. Основною причиною такого різкого здорожчання стало сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Також підтримку цін надає відсутність конкуренції з боку імпорту та дуже високий попит місцевих гуртових компаній та роздрібних мереж.

Реклама

«Якість огірків в останніх вибірках значно знизилася, але це не заважає продавцям підвищувати відпускні ціни у цьому сегменті. Так, тільки від початку поточного тижня ціна на цю продукцію зросла в середньому на 21%, і сьогодні оптові ціни на ці овочі озвучуються в діапазоні 90-110 грн/кг ($2,16-2,63/кг), залежно від якості та обсягів партій», — зазначають експерти.

Така ситуація на українському ринку, на думку експертів, може призвести до того, що імпортери почнуть постачання цієї продукції з Туреччини вже наступного тижня. У такому разі ціни на огірки з місцевих господарств можуть призупинити зростання під тиском дешевшої імпортної продукції.

Раніше повідомлялося, що через удари РФ аграрії перейдуть на генератори, що підніме собівартість. Найбільше постраждають ціни на овочі, м’ясо та молоко.