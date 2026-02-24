В Україні різко здорожчає популярний продукт: чому виробники змушені переписувати цінники

Макарони в Україні різко додадуть у ціні / © Unsplash

В Україні очікується відчутне зростання цін на макаронні вироби вітчизняного виробництва. Протягом 2026 року вартість цієї популярної продукції підніметься на 10-12%.

Про це повідомила галузева спілка «Борошномели України».

Чому ціни підуть вгору

Як пояснив аналітик компанії ProConsulting Олексій Надводнюк під час засідання Ради директорів Спілки, головною причиною такого кроку є зниження маржинальності виробництва 2025 року.

Простими словами «зниження маржинальності» — це коли прибуток заводу з кожної пачки макаронів стає дедалі меншим, бо витрати на її виготовлення ростуть швидше, ніж сама ціна в магазині.

Це сталося через суттєву різницю між індексацією цін виробників та загальними споживчими цінами.

«2026 року очікується зростання цін на 10-12% на вироби українського виробництва. А це може призвести до зростання частки імпортних товарів на ринку», — зазначає експерт.

Що відбувається на ринку макаронів

Наразі у структурі вітчизняного ринку макаронних виробів частка продукції від українських компаній становить 43,7%, тоді як решта завозиться з-за кордону. Попри це, наші виробники активно витісняють імпорт в економ- та середньому сегментах.

Крім того, фахівці фіксують посилення ролі власних торгових марок від супермаркетів та шалений ціновий тиск через постійні промоакції мереж. Також зростає попит на преміальні продукти, що частково зумовлено постачанням гуманітарної допомоги.

Цікаво, що Україна не лише споживає іноземну продукцію, а й сама є успішним експортером макаронних виробів. Насамперед ідеться про макарони швидкого приготування, які завдяки своїй високій якості є дуже конкурентоздатними на зовнішніх ринках.

Нагадаємо, ціни на гречку в Україні продовжують стабільно зростати. Лише за минулий рік популярний продукт здорожчав майже на 28%. А станом на лютий 2026 року середня ціна перевищила 50 гривень за кілограм.