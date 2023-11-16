 В Україні різко здорожчав один із найважливіших продуктів

В Україні ціни на молочну сировину на початку листопада в середньому зросли на 68 копійок.

В Україні дорожчають молочні продукти, оскільки виробникам доведеться переглянути цінники на тлі зростання закупівельних цін.

Про це повідомили в Асоціації виробників молока.

В Україні ціни на молочну сировину на початку листопада в середньому зросли на 68 копійок — до 13,44 грн/кг без ПДВ. Середня закупівельна вартість молока екстра ґатунку становила 13,78 грн/кг без ПДВ — це на 84 копійок більше, ніж на початку жовтня.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 12,75 грн/кг без ПДВ і збільшилася на 36 копійки порівняно з результатами попереднього моніторингу, коливаючись від 12,50 до 13,00 грн/кг.

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі вважає, що закупівельні ціни підвищуються вимушено, оскільки на внутрішньому ринку існує нестача молочної сировини. І переробним підприємствам доводиться конкурувати за сировину і купувати її у фермерів, які пропонують вищу ціну.

Дорожчають також і логістичні послуги, зростають витрати на корми, оскільки збільшується собівартість їх виробництва. Змінюються ціни й на інші закупівельні інгредієнти.

Раніше стало відомо, що в Україні вже найближчим часом здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця.

За даними НБУ, темпи споживчої інфляції в Україні в останній місяць літа сповільнилися до 8,6%.

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