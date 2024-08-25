В Україні різко здорожчав один з популярних овочів

Високий попит на тепличні овочі спостерігається, як з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.

В Україні через підвищений попит продовжують зростати ціни на тепличні томати.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами експертів, нинішні ціни на помідори є найвищими в Україні як мінімум за останні сім років.

"Так, станом на 23 серпня, тепличні комбінати відвантажували тепличний томат не дешевше за 35–50 грн/кг ($0,85-1,21/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня", - вказано в повідомленні.

Головна причина такої різкої зміни - різке скорочення пропозиції цієї продукції в українських господарствах.

"Через сильну спеку багато виробників втратили частину врожаю, оскільки за аномальних погодних умов у липні поточного року, навіть захищений ґрунт не гарантував отримання всього запланованого врожаю. Додатково, українські фермери втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів, деякі з них втрати оцінювали в 100%", – йдеться у повідомленні.

Високий попит на тепличні овочі спостерігається, як з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж.

За прогнозами виробників, підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті може зберегтися наступного тижня. Якщо це станеться, то в Україні ціна на помідори буде найвищою серед усіх країн регіону.

Раніше ми повідомляли, що тепличні комбінати підвищили ціни на огірки.

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