В Україні продовжується зростання цін на тепличні огірки. Нині вартість цих овочів підвищилася в середньому на 14% порівняно з минулим робочим тижнем.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Основна причина зростання — скорочення пропозиції на ринку. За словами учасників галузі, вибірки огірків у стаціонарних комбінатах і плівкових теплицях зменшилися через нестабільні погодні умови. Водночас попит залишається стабільно високим.

Наразі тепличні господарства реалізують огірки по 35–55 грн за кілограм (0,85–1,33 долара), що значно більше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Експерти зазначають, що відсутність імпортної конкуренції лише підсилює зростання цін.

Попри подорожчання, нинішня ціна все ще на 23% нижча, ніж у цей самий період торік. Однак, якщо тенденція збережеться, ринок може знову відкритись для імпортних постачань.

Нагадаємо, в Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зниження вартості цибулі. Середні ціни на цей овоч за останні сім днів впали ще на 20%.