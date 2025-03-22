В Україні різко змінилася ціна на борошно: економісти назвали причину

В Україні середня ціна на пшеничне борошно зменшилася на 15,4% протягом березня. Найбільші мережі українських супермаркетів продають пшеничне борошно, залежно від сорту та виробника, за ціною від 18 до 33 гривень за кілограм. Водночас від початку 2025 року ціни на хліб практично не змінилися.

Про це йдеться у підсумках щомісячного моніторингу цін на продукти асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

За даними УКАБ, у січні-лютому цього року середня ціна на борошно для кінцевих споживачів становила 30,5 грн/кг. Але у березні ціни почали падати. Так на початок місяця середня ціна знизилась до 27,7 грн/кг, а вже за два тижні впала до 25,8 грн/кг.

Втім, в порівнянні з 2024 роком середня ціна на борошно зросла на понад 11%. Тобто рік тому вона становила 23,2 грн/кг.

"Зміна ціни [на пшеничне борошно – ред.] може бути рішенням роздрібних мережей зробити знижки перед Великодніми святами, адже ціни на пшеницю [сировину – ред.] протягом місяця залишаються сталими", – зазначили в асоціації.

Попри коливання цін на борошно, хліб та хлібобулочні вироби продають за тими ж цінами, що й на початку року. Батон вагою 450 г в середньому коштує 29,9 грн. Моніторинг найбільших супермаркетів показав діапазон цін від 26,7 грн до 39,2 грн. Але за рік батон у магазинах здорожчав більше ніж на чверть (25,63%). У минулому березні його середня ціна становила 23,8 грн.

Нагадаємо, вартість яєць в Україні найближчим часом зміниться. Очікується, що зниження попиту після Великодня призведе до зменшення цін.

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