В Україні різко змінилася ціна на один з овочів борщового набору: прогноз експертів

Ціни на моркву в Україні почали знижуватися, однак якість продукції викликає занепокоєння. Виробники зазначають, що відсоток відбраковування значно зріс порівняно з минулим роком через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Лише на початку цього тижня морква подешевшала на 10%, зараз її ціна коливається в межах 23-30 грн/кг ($0,54-0,71/кг), залежно від якості. Виробники змушені підвищувати ціни, навіть попри обмежену кількість якісної моркви.

Попит на моркву середньої та низької якості в Україні зберігається на низькому рівні, що суттєво стримує ціни. Гуртові компанії та роздрібні мережі закуповують овоч лише невеликими партіями через слабкий попит. Окрім того, якість моркви значно погіршилася через несприятливі погодні умови, що вплинули на її зростання та збирання врожаю.

"Починаючи від другого літнього місяця 2024 року, в Україні встановилася посушлива спекотна погода, яка не давала нормального розвитку насадженням. Восени минулого року через опади під час збирання фермери змушені були закладати на зберігання продукцію з високою вологістю", — йдеться в повідомленні.

Попри зниження цін на моркву, вартість овочу в Україні все ще є в 2,2 раза вищою порівняно з серединою січня 2024 року.

Нагадаємо, українців попередили про здорожчання продуктів вже навесні. Більше про це читайте у новині.

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