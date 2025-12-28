ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
544
Час на прочитання
1 хв

В Україні різко змінилася ціна на популярний овоч — яка причина

Картопля вже коштує значно дешевше, ніж торік у цей самий період.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Картопля

Картопля / © unsplash.com

На українському ринку картоплі цього тижня фіксують помітний спад попиту на картоплю. Це призвело до зниження цін.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначають аналітики, цього тижня торговельна активність у сегменті картоплі помітно ослабла. Попри очікування виробників на традиційне подорожчання напередодні новорічних свят, відпускні ціни почали знижуватися. Гуртові компанії не поспішають нарощувати закупівлі, пояснюючи це зменшенням споживчого попиту.

Наразі якісну картоплю на українському ринку продають у межах 6–12 грн за кілограм (0,14–0,29 долара), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти пов’язують корекцію цін одразу з кількома чинниками: слабким попитом, стабільними поставками з місцевих господарств, а також не надто високою якістю продукції, яка стримує темпи реалізації на внутрішньому ринку.

Водночас аналітики звертають увагу, що загалом картопля в Україні нині продається в середньому на 61% дешевше, ніж наприкінці грудня минулого року.

Нагадаємо, нещодавно в Кабміні відповіли, чи буде підвищення тарифів на воду взимку.

Дата публікації
Кількість переглядів
544
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie