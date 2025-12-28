Картопля / © unsplash.com

На українському ринку картоплі цього тижня фіксують помітний спад попиту на картоплю. Це призвело до зниження цін.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначають аналітики, цього тижня торговельна активність у сегменті картоплі помітно ослабла. Попри очікування виробників на традиційне подорожчання напередодні новорічних свят, відпускні ціни почали знижуватися. Гуртові компанії не поспішають нарощувати закупівлі, пояснюючи це зменшенням споживчого попиту.

Наразі якісну картоплю на українському ринку продають у межах 6–12 грн за кілограм (0,14–0,29 долара), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Експерти пов’язують корекцію цін одразу з кількома чинниками: слабким попитом, стабільними поставками з місцевих господарств, а також не надто високою якістю продукції, яка стримує темпи реалізації на внутрішньому ринку.

Водночас аналітики звертають увагу, що загалом картопля в Україні нині продається в середньому на 61% дешевше, ніж наприкінці грудня минулого року.

