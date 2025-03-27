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В Україні різко змінилася ціна на популярний овоч: що відомо
Українські фермери знижують ціни на картоплю через низький попит.
Українські фермери продають картоплю за 16-26 грн/кг, що на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Головною причиною зниження цін є вкрай низький попит. Крім того, на ринку з’явилася велика кількість некондиційної продукції – через потепління картопля в сховищах швидко псується, тому аграрії активно розпродають запаси.
Однак, попри поточне падіння, ціни на картоплю на 23% вищі, ніж торік. Експерти не виключають, що до кінця сезону на ринок чекають нові коливання.
Раніше ми писали, що буде з цінами на яйця найближчим часом.