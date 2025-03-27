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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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В Україні різко змінилася ціна на популярний овоч: що відомо

Українські фермери знижують ціни на картоплю через низький попит.

Автор публікації
Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на картоплю

Ціна на картоплю різко змінилася / © Unsplash

Українські фермери продають картоплю за 16-26 грн/кг, що на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Головною причиною зниження цін є вкрай низький попит. Крім того, на ринку з’явилася велика кількість некондиційної продукції – через потепління картопля в сховищах швидко псується, тому аграрії активно розпродають запаси.

Однак, попри поточне падіння, ціни на картоплю на 23% вищі, ніж торік. Експерти не виключають, що до кінця сезону на ринок чекають нові коливання.

Раніше ми писали, що буде з цінами на яйця найближчим часом.

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