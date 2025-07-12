В Україні різко змінилася ціна на популярний салатний овоч

Ціни на помідори / © Pixabay

Реклама

В Україні знову подешевшали тепличні помідори. За останній тиждень ціни впали ще на 14%.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Причиною такого здешевлення стало масове прибирання як тепличних томатів, так і продукції з плівкових теплиць у південних регіонах країни. Сприятлива сонячна погода пришвидшила дозрівання томатів, тому на ринку їх зараз дуже багато.

Реклама

Попит залишається високим, але через велику кількість пропозиції ціни продовжують знижуватись. Наразі помідори продають по 40–55 грн за кілограм, залежно від якості та обсягу партії.

Цікаво, що навіть із падінням цін тепличні помідори зараз коштують у середньому на 17% дорожче, ніж торік. Продавці припускають, що продукція може ще здешевшати — багато господарств тільки почали активне збирання врожаю.

Нагадаємо, наразі кавовий сектор переживає кризу: рекордне зростання цін пояснюють «ідеальним штормом» посух.