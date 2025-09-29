В Україні різко змінилися ціни на овочі та фрукти

Овочі та фрукти / © pixabay.com

Реклама

На ринку в Україні у період від 22 до 28 вересня зафіксували помітні цінові коливання на овочі та фрукти. Частина продукції суттєво подорожчала через скорочення пропозиції, тоді як інші позиції, навпаки, знизилися в ціні завдяки сезонному надходженню великих обсягів.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Ціни на овочі в Україні

Найбільший стрибок відбувся на моркву: її ціна зросла від 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг.

Реклама

Дорожчим став і буряк — від 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг, попри зростання пропозиції.

Огірки теж продовжують дорожчати, зараз вони коштують 25-75 грн/кг, тоді як помідори навпаки знизилися в ціні — мінімальна межа впала від 12 до 8 грн/кг.

Цибуля ріпчаста подешевшала від 9 до 7 грн/кг, а білокачанна капуста вирівняла діапазон — від 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг.

Пекінська капуста також подешевшала — від 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг, тоді як броколі піднялася в ціні до 40-65 грн/кг, а цвітна капуста — до 25-50 грн/кг.

Реклама

Солодкий перець зріс у ціні, але його діапазон звузився від 20-60 грн/кг до 45-55 грн/кг. Кабачки теж додали в ціні — від 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.

Подешевшали часник і зелена цибуля, що частково компенсувало здорожчання інших позицій.

Картопля у супермаркетах залишилася стабільною — 12,90-18,90 грн/кг.

Ціни на фрукти та ягоди в Україні

У фруктово-ягідному сегменті ситуація також була різноспрямованою.

Реклама

Ранні яблука подорожчали від 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг.

Виноград піднявся від 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг.

Водночас груші знизилися в ціні від 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг.

Сливи подешевшали від 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.

Сезонні ягоди та баштанні продовжили дешевшати. Кавуни впали від 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг, дині — від 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.

Нектарини зберегли ціновий діапазон у межах 50-110 грн/кг.

Серед імпорту подешевшали ківі та апельсини.

У ягодах зафіксовано змішану динаміку: лохина зросла в ціні до 180-380 грн/кг, тоді як малина знизилася до 150-220 грн/кг.

Таким чином, минулого тижня українські покупці зіткнулися з подорожчанням моркви, буряка, огірків, броколі, цвітної капусти та винограду, тоді як помідори, цибуля ріпчаста й пекінська капуста, кавуни та дині стали доступнішими.

До слова, за прогнозами експертів, восени 2025 року ціни на картоплю та соняшникову олію в Україні залишатимуться вищими, ніж очікували споживачі. Так, ціна на картоплі стабілізується в межах 9-11 грн/кг. Соняшникова олія може сягнути в ціні 95-100 грн/л у жовтні-листопаді, що стане найвищим показником від 2022 року.