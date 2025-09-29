ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
187
Час на прочитання
2 хв

В Україні різко змінилися ціни на овочі та фрукти

В Україні морква, буряк, огірки та виноград додали у вартості, тоді як помідори, цибуля, кавуни та дині подешевшали.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Овочі та фрукти

Овочі та фрукти / © pixabay.com

На ринку в Україні у період від 22 до 28 вересня зафіксували помітні цінові коливання на овочі та фрукти. Частина продукції суттєво подорожчала через скорочення пропозиції, тоді як інші позиції, навпаки, знизилися в ціні завдяки сезонному надходженню великих обсягів.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Ціни на овочі в Україні

Найбільший стрибок відбувся на моркву: її ціна зросла від 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг.

Дорожчим став і буряк — від 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг, попри зростання пропозиції.

Огірки теж продовжують дорожчати, зараз вони коштують 25-75 грн/кг, тоді як помідори навпаки знизилися в ціні — мінімальна межа впала від 12 до 8 грн/кг.

Цибуля ріпчаста подешевшала від 9 до 7 грн/кг, а білокачанна капуста вирівняла діапазон — від 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг.

Пекінська капуста також подешевшала — від 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг, тоді як броколі піднялася в ціні до 40-65 грн/кг, а цвітна капуста — до 25-50 грн/кг.

Солодкий перець зріс у ціні, але його діапазон звузився від 20-60 грн/кг до 45-55 грн/кг. Кабачки теж додали в ціні — від 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.

Подешевшали часник і зелена цибуля, що частково компенсувало здорожчання інших позицій.

Картопля у супермаркетах залишилася стабільною — 12,90-18,90 грн/кг.

Ціни на фрукти та ягоди в Україні

У фруктово-ягідному сегменті ситуація також була різноспрямованою.

  • Ранні яблука подорожчали від 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг.

  • Виноград піднявся від 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг.

  • Водночас груші знизилися в ціні від 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг.

  • Сливи подешевшали від 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.

  • Сезонні ягоди та баштанні продовжили дешевшати. Кавуни впали від 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг, дині — від 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.

  • Нектарини зберегли ціновий діапазон у межах 50-110 грн/кг.

  • Серед імпорту подешевшали ківі та апельсини.

  • У ягодах зафіксовано змішану динаміку: лохина зросла в ціні до 180-380 грн/кг, тоді як малина знизилася до 150-220 грн/кг.

Таким чином, минулого тижня українські покупці зіткнулися з подорожчанням моркви, буряка, огірків, броколі, цвітної капусти та винограду, тоді як помідори, цибуля ріпчаста й пекінська капуста, кавуни та дині стали доступнішими.

До слова, за прогнозами експертів, восени 2025 року ціни на картоплю та соняшникову олію в Україні залишатимуться вищими, ніж очікували споживачі. Так, ціна на картоплі стабілізується в межах 9-11 грн/кг. Соняшникова олія може сягнути в ціні 95-100 грн/л у жовтні-листопаді, що стане найвищим показником від 2022 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
187
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie