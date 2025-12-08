В Україні різко змінилися ціни на овочі та фрукти

Деякі продукти здешевшали / © Pixabay

Гуртові ціни на овочі в Україні за останній тиждень не змінилися, проте деякі позиції додали в вартості. Так, на одну гривню здорожчали картопля та білокачанна капуста.

Про це повідомляє EastFruit.

За даними аналітиків, просіла нижня межа цін на ріпчасту цибулю. Раніше її продавали по 7-9 гривень за кілограм — зараз вона коштує в межах 4-9 гривень.

Огірки здорожчали на 20 гривень і тим самим побили рекорд восьмирічної давнини. Кілограм огірків зараз відпускають по 90-160 гривень.

У фруктовому сегменті виросла верхня межа цін на яблука — від 20-35 до 20-40 грн/кг та на апельсини — від 65-125 до 65-135 грн/кг. Також розширився діапазон цін і на банани — від 52-58 до 52-70 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до здорожчання продуктів харчування до 30%, насамперед молочної продукції та м’яса, що потребують постійного охолодження. Водночас овочі, зокрема картопля, залишатимуться більш стабільними в ціні і незначно змінять вартість.

На українському ринку наприкінці року традиційно відбувається зростання попиту. Це пов’язано з тим, що люди готуються до різдвяних та новорічних свят. Передсвятковий попит у грудні може підштовхнути ціни на 1,5-7% догори.