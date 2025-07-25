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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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В Україні різко змінилися ціни на популярну ягоду: скільки доведеться заплатити за кілограм

За тиждень ягода подешевшала ще на 15%. Це вже шостий тиждень цінового падіння поспіль.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Лохина

Лохина / © pixabay.com

Лохина в Україні дешевшає вже шостий тиждень поспіль. Наразі ягоду продають по 165–240 грн за кілограм — це на 15% менше, ніж тиждень тому.

Про це повідомляє аналітичний портал EastFruit.

Фахівці пояснюють, що ціни падають через велику пропозицію: майже всі фермери вже вийшли на ринок зі своїм урожаєм. Водночас попит залишився слабким — і в Україні, і серед експортерів. Частина виробників просто не може забезпечити якісну продукцію у великих обсягах.

Цікаво, що навіть попри здешевлення нинішня вартість лохини все ще приблизно на 50% вища, ніж була торік у цей самий час.

Фермери припускають, що ціна може й далі знижуватись до початку серпня. Усе залежить від того, наскільки активно купуватимуть ягоду найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні стрімко дешевшають кавуни. На вітчизняному ринку спостерігається обвал цін на баштанні культури. Водночас закупівельні ціни на молоко в Україні знову пішли вгору. Аналітики очікують подальшого зростання в серпні.

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