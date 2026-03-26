В Україні різко змінилися ціни на популярний овоч — деталі
В Україні фіксують нову хвилю здешевлення цибулі. Овоч продають значно дешевше, ніж торік.
В Україні триває стрімке зниження цін на ріпчасту цибулю — попри очікування фермерів, що навесні вона подорожчає. Наразі овоч продають вже в середньому на 19% дешевше, ніж на початку минулого робочого тижня.
Про це повідомило видання agronews.ua.
Нова хвиля здешевлення розпочалася ще від середини минулого тижня. Станом на зараз українські виробники продають цибулю в межах 3–8 грн за кілограм, що в середньому на 19% дешевше, ніж на початку попереднього робочого тижня.
«Фермери скаржаться, що змушені знижувати ціни, адже основний обсяг пропозиції на ринку й надалі формується за рахунок овочів середньої та низької якості», — йдеться в статті.
Додатковим фактором стало потепління. Із підвищенням температур господарства активізували продажі цибулі зі сховищ, оскільки якість продукції швидко погіршується. Водночас активність у сегменті залишається невисокою, що додатково тисне на ціни.
Наразі ріпчаста цибуля в Україні нині коштує в середньому на 49% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, в Україні третій тиждень поспіль фіксують зниження цін на столовий буряк. Водночас раніше повідомлялося, що до кінця березня 2026 року подорожчає молочна продукція.
Також в Україні дешевшають окремі овочі, тоді як ціни на гречку зростають. У Верховній Раді пояснили причини такого подорожчання.