Ціни на цибулю / © unsplash.com

В Україні триває стрімке зниження цін на ріпчасту цибулю — попри очікування фермерів, що навесні вона подорожчає. Наразі овоч продають вже в середньому на 19% дешевше, ніж на початку минулого робочого тижня.

Про це повідомило видання agronews.ua.

Нова хвиля здешевлення розпочалася ще від середини минулого тижня. Станом на зараз українські виробники продають цибулю в межах 3–8 грн за кілограм, що в середньому на 19% дешевше, ніж на початку попереднього робочого тижня.

«Фермери скаржаться, що змушені знижувати ціни, адже основний обсяг пропозиції на ринку й надалі формується за рахунок овочів середньої та низької якості», — йдеться в статті.

Додатковим фактором стало потепління. Із підвищенням температур господарства активізували продажі цибулі зі сховищ, оскільки якість продукції швидко погіршується. Водночас активність у сегменті залишається невисокою, що додатково тисне на ціни.

Наразі ріпчаста цибуля в Україні нині коштує в середньому на 49% дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.

