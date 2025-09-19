ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

В Україні різко змінилися ціни на популярний овоч: скільки коштує кілограм

Ціни на моркву тримаються в межах 6–13 грн за кілограм.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на моркву

Ціни на моркву / © Pixabay

Протягом останнього місяця ціни залишалися відносно стабільними, однак зараз вартість моркви почала відчутно падати.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Кілограм овоча нині коштує від 6 до 13 гривень, що приблизно на 15% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Фахівці пояснюють це тим, що попит на продукцію з боку покупців знижується, а фермери змушені реалізовувати значні обсяги врожаю.

Аналітики зазначають, що надлишок моркви на внутрішньому ринку спостерігається вже кілька тижнів поспіль. У таких умовах підстав для здорожчання овоча найближчим часом немає, адже збиральна кампанія ще триває, і пропозиція продовжує зростати.

З урахуванням нового цінового спаду морква в Україні зараз коштує в середньому на 35% дешевше, ніж у вересні 2024 року.

Нагадаємо, в Україні підвищать ціни на популярний напій. Через новий податок в Україні здорожчає кока-кола. Це, ймовірно, відбудеться вже незабаром.

Дата публікації
Кількість переглядів
172
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie