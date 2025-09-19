- Дата публікації
В Україні різко змінилися ціни на популярний овоч: скільки коштує кілограм
Ціни на моркву тримаються в межах 6–13 грн за кілограм.
Протягом останнього місяця ціни залишалися відносно стабільними, однак зараз вартість моркви почала відчутно падати.
Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.
Кілограм овоча нині коштує від 6 до 13 гривень, що приблизно на 15% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Фахівці пояснюють це тим, що попит на продукцію з боку покупців знижується, а фермери змушені реалізовувати значні обсяги врожаю.
Аналітики зазначають, що надлишок моркви на внутрішньому ринку спостерігається вже кілька тижнів поспіль. У таких умовах підстав для здорожчання овоча найближчим часом немає, адже збиральна кампанія ще триває, і пропозиція продовжує зростати.
З урахуванням нового цінового спаду морква в Україні зараз коштує в середньому на 35% дешевше, ніж у вересні 2024 року.
Нагадаємо, в Україні підвищать ціни на популярний напій. Через новий податок в Україні здорожчає кока-кола. Це, ймовірно, відбудеться вже незабаром.