В Україні різко змінилися ціни на популярний овоч: скільки коштує кілограм

Протягом останнього місяця ціни залишалися відносно стабільними, однак зараз вартість моркви почала відчутно падати.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Кілограм овоча нині коштує від 6 до 13 гривень, що приблизно на 15% менше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Фахівці пояснюють це тим, що попит на продукцію з боку покупців знижується, а фермери змушені реалізовувати значні обсяги врожаю.

Аналітики зазначають, що надлишок моркви на внутрішньому ринку спостерігається вже кілька тижнів поспіль. У таких умовах підстав для здорожчання овоча найближчим часом немає, адже збиральна кампанія ще триває, і пропозиція продовжує зростати.

З урахуванням нового цінового спаду морква в Україні зараз коштує в середньому на 35% дешевше, ніж у вересні 2024 року.

