В Україні різко зріс попит на готівку: скільки грошей в обігу

Купівля валюти перевищила продаж у жовтні на 736 млн доларів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Українці купили готівки на 2,25 млрд доларів

Українці купили готівки на 2,25 млрд доларів / © Pexels

В Україні спостерігається підвищений попит на готівку. Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень.

Про це йдеться у звіті НБУ.

Факти про оновлену статистику готівкового обігу станом на 1 жовтня 2025 року такі:

У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881,0 млрд гривень, а також 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд гривень.

На одного жителя України станом на 1 жовтня 2025 року припадало 63 банкноти і 191 платіжна розмінна та обігова монета (станом на 01 січня 2025 року — 63 та 186 штук відповідно).

Серед банкнот найбільше в обігу — номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).

«Щодо монет — сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше — номіналом 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно)», — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 27,4%, водночас вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.

