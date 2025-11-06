- Дата публікації
Гроші
В Україні різко зріс попит на готівку: скільки грошей в обігу
Купівля валюти перевищила продаж у жовтні на 736 млн доларів.
В Україні спостерігається підвищений попит на готівку. Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень.
Про це йдеться у звіті НБУ.
Факти про оновлену статистику готівкового обігу станом на 1 жовтня 2025 року такі:
У готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881,0 млрд гривень, а також 15,1 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 8,9 млрд гривень.
На одного жителя України станом на 1 жовтня 2025 року припадало 63 банкноти і 191 платіжна розмінна та обігова монета (станом на 01 січня 2025 року — 63 та 186 штук відповідно).
Серед банкнот найбільше в обігу — номіналом 500 гривень, найменше — номіналом 50 гривень (26,6% та 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу відповідно).
«Щодо монет — сьогодні в готівковому обігу перебувають розмінні та обігові монети. Обігові монети є чотирьох номіналів: 1, 2, 5 та 10 гривень. З них найбільше в обігу монет номіналом 1 гривня, найменше — номіналом 10 гривень (4,5% та 2,2% від загальної кількості обігових монет в обігу відповідно)», — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, від 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їх частка від загальної кількості в обігу становить 27,4%, водночас вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги.