В Україні різко зросла кількість боржників: хто частіше потрапляє до Реєстру

Станом на березень 2025 року в Єдиному реєстрі боржників налічується понад 9 мільйонів боргів. За період простою системи, з грудня 2024 року, кількість проваджень збільшилася на 1,9% або 164 304 записи. Для порівняння, за попередні пів року приріст становив 4,2%.

Такі дані оприлюднив Опендатабот.

Які борги зростали найшвидше?

Спецконфіскація – стягнення майна за рішенням суду у кримінальних справах, де компенсація не передбачена, зросло на 14%.

Оплатне вилучення – майна, що стало знаряддям або об’єктом правопорушення, побільшало на 7%.

Стягнення майна за виконавчим документом зросло на 9%.

Найпоширеніші причини потрапляння до Реєстру:

Штрафи за порушення ПДР – 1,9 млн (21,4% від загальної кількості).

Борги за адміністративні правопорушення – 1,8 млн (20%).

Стягнення на користь державного бюджету – 1,6 млн (18%).

75% усіх боргів припадає на чоловіків.

Які області лідирують за кількістю боржників?

Дніпропетровщина – 973 185 боргів (11% від загальної кількості).

Київ – 633 286 боргів (7%).

Харківщина – 620 211 боргів (7%).

Одещина – 525 210 боргів.

Донеччина – 521 062 борги.

Нагадаємо, що до комітету Верховної Ради надійшли скарги громадян на те, що деякі обмінні пункти в Україні встановлюють різні курси обміну долара залежно від року його емісії.