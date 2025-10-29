В Україні різко зросла середня зарплата: хто отримує найбільше

Зарплата / © ТСН.ua

Середня номінальна заробітна плата в Україні у вересні поточного року зросла до 26 623 грн, збільшившись на 2,7% порівняно з серпнем.

Про це свідчать дані, оприлюднені Державною службою статистики.

Попри зростання середнього доходу, ситуація із заборгованістю залишається складною: станом на 1 жовтня заборгованість із виплати зарплати сягнула 3,7 мільярда гривень.

Традиційно найвищі доходи фіксуються у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата становить 64 330 грн. Натомість найнижчі доходи отримують працівники сфери освіти — 16 901 грн.

Рівень зарплат суттєво залежить від регіону. Найбільше заробляють мешканці Києва (40 111 грн). Високі показники також зафіксовані у Луганській (32 952 грн) та Дніпропетровській (27 416 грн) областях. Найменше отримують у Чернівецькій (18 841 грн) та Кіровоградській (19 065 грн) областях.

Варто зазначити, що, хоча ціни продовжують зростати, мінімальна зарплата у 2025 році не підвищувалася і залишиться на рівні 8000 гривень у листопаді. Як повідомили у Державній службі статистики, дані щодо середньої заробітної плати формують на основі звітів, які подаються підприємствами, установами та організаціями із кількістю десять і більше працівників.

Нагадаємо, українці, які належать до соціально вразливих груп, можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави. Пенсії отримують не лише літні люди, а й громадяни з інвалідністю.

В українських школах спостерігається гострий дефіцит учителів математики, фізики та хімії. Абітурієнти дедалі рідше обирають ці спеціальності у закладах вищої освіти. Окрім того, багато випускників педагогічних університетів не йдуть працювати до шкіл через низьку зарплату.