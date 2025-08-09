В Україні різко зросли ціни на молоко: що вплинуло на здорожчання

Молоко / © Pixabay

Реклама

На початку серпня в Україні відзначено значне підвищення закупівельних цін на молоко-сировину. Це пов’язано з активним попитом з боку молокопереробних підприємств, які прагнуть збільшити експорт готової продукції до Європейського Союзу до вичерпання чинних квот.

Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

За даними на 5 серпня, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку становила 16,80 грн/кг без ПДВ — це на 66 копійок більше, ніж у попередньому місяці. Ціновий діапазон у господарствах варіюється від 16,10 до 17,20 грн/кг без ПДВ. Нижній рівень цін підвищився на 60 копійок, верхній — на 50 коп.

Реклама

Молоко вищого ґатунку здорожчало до середньої ціни 16,60 грн/кг без ПДВ, що на 75 коп. більше, ніж місяць тому. Ціни коливаються від 15,80 до 16,90 грн/кг без ПДВ, при цьому мінімальна ціна зросла на 50 коп., а максимальна — на 55 коп.

Середня ціна молока першого ґатунку становить 16,20 грн/кг без ПДВ, що також на 75 коп. вище, ніж у липні. Мінімальна закупівельна ціна — 15,50 грн/кг, максимальна — 16,50 грн/кг. Нижня межа цін зросла на 50 коп., верхня — на 90 коп.

У цілому, середньозважена ціна трьох основних ґатунків молока досягла 16,62 грн/кг без ПДВ, що на 70 коп. більше порівняно з минулим місяцем.

За словами Георгія Кухалейшвілі, зростання цін пов’язане з тим, що переробники намагаються максимально швидко відвантажити молочну продукцію на ринок ЄС без сплати мит, оскільки в червні 2025 року Єврокомісія скасувала автономні торговельні заходи (АТЗ) для України та відновила квоти і мита на українську молочну продукцію. Хоча Україна та ЄС погодили умови нової торгової угоди з поступовим переходом до європейських стандартів до 2028 року, документ досі не підписаний через позицію деяких країн, зокрема Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини, які пов’язують це питання з квотами на українське зерно.

Реклама

Через це виробникам пропонують вищі закупівельні ціни, щоб стимулювати постачання сировини. Квоти на вершкове масло і сухе молоко майже вичерпані, що повторює тенденцію серпня 2024 року, коли ціни також різко зросли.

Експорт молочних продуктів становить близько 20% від загального обсягу переробленого молока, і після вичерпання квот готова продукція може накопичуватися на складах. Проте різке падіння закупівельних цін на молоко-сировину найближчим часом малоймовірне, оскільки запаси переробників наразі вичерпані, і вони потребують часу для відновлення запасів.

У разі затвердження нової торгової угоди з ЄС у вересні, експорт молочних продуктів має відновитись. Проте значних стрибків цін на молоко в вересні не очікують, адже постачання в ЄС відбуватиметься зі складів.

За прогнозами переробників, середня ціна на молоко у вересні складе близько 16,70 грн/кг, а у жовтні може піднятися до 17,10 грн/кг.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зафіксували зниження споживчих цін у липні вперше за останні два роки. Після тривалого зростання в Україні зафіксували здешевлення продуктів та одягу.