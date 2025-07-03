В Україні розпочався сезон кавунів: скільки коштує кілограм

Ціни на кавуни / © Pixabay

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Перші місцеві кавуни врожаю 2025 року з’явилися на українських ринках. Наразі баштанні почали збирати фермери південних областей і Закарпаття, проте масовий урожай очікується пізніше.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Сезон кавунів розпочався приблизно в ті ж терміни, що й торік. Однак нині лише окремі господарства продають кавуни великим оптом. Через обмежену пропозицію перші партії реалізують за вищими цінами — у межах 20–28 гривень за кілограм. Це на 10% дорожче, ніж у першій половині липня 2024 року.

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Фахівці зазначають, що ціни можуть різко впасти вже найближчим часом — із розширенням географії збору кавунів і збільшенням обсягів пропозиції. Масовий вихід продукції на ринок очікується ближче до середини місяця.

Нагадаємо, ціни на вершкове масло в Україні вже перевищили 580 грн/кг, а восени прогнозують здорожчання сиру. Попри прохолодну весну, фермери розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Цьогоріч сезон почався пізніше, а вартість вже в рази вища за торішню.