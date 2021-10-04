В Україні щомісяця дорожчає молоко: які наразі ціни та як вони відрізняються у регіонах

За рік його вартість зросла на 15%.
В Україні щомісяця дорожчає молоко. Такі дані озвучили економічні експерти.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 4 жовтня.
Так, за їхніми підрахунками за останній місяць ціна молока зросла на 65 копійок. Відтак літр у середньому коштує майже 22 гривні.
За рік, за словами експертів, вартість молока зросла на 15%. Найдорожче зафіксовано у Кіровоградській області - тут за літр просять майже 27 гривень. Найдешевша пропозиція в Чернівецькому регіоні – літр коштує майже 16 гривень.