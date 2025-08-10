В Україні скасують оплату комуналки для частини пенсіонерів: хто у списку

Пенсіонери можуть не платити за комунальні послуги / © ТСН.ua

В Україні частині пенсіонерів можуть повністю скасувати оплату житлово-комунальних послуг.

Про це пише «24 Канал» із посиланням на дані Пенсійного фонду України.

Деякі пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості, можуть отримати 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, а також на забезпечення твердим чи рідким паливом. Таке право мають ті, хто пропрацював у селі щонайменше три роки.

Повне звільнення від комунальних платежів для пенсіонерів: список та умови отримання

За даними ПФУ, на повне звільнення від сплати «комуналки» можуть розраховувати:

педагоги;

медичні працівники та фармацевти;

фахівці із захисту рослин;

працівники закладів культури — театрів, музеїв, бібліотек, будинків культури тощо.

Важливі умови

відповідна посада повинна була обійматися на момент виходу на пенсію;

середній дохід на одного члена сім’ї пільговика не перевищує 4 240 грн.

Якщо всі вимоги дотримані, пенсіонер має законне право не сплачувати комунальні послуги. Для цього необхідно звернутися до органів соціального захисту та подати підтвердні документи.

Нагадаємо, раніше було зазначено. що розмір пенсії визначається за формулою, що залежить від середньої зарплати, індивідуального коефіцієнта заробітної плати, та коефіцієнта страхового стажу.