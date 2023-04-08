В Україні скасували "банківський день": як працюватиме переказ коштів

Система переказів тепер функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022, що означає – здійснювати міжбанківські платіжні операції можна в будь-який час.

Від 1 квітня 2023 року в Україні система переказів функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022, що означає – здійснювати міжбанківські платіжні операції можна в будь-який час, не чекаючи ранку чи закінчення вихідних. НБУ запустив четверту версію своєї Системи електронних платежів – СЕП-4.

Про це повідомляє НБУ.

Тепер система переказів функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень. У НБУ зазначили, що подібні зміни відбуваються "раз на покоління".

Після запровадження СЕП-4, в Україні скасовано поняття "банківський день", тобто тепер міжбанківські перекази можуть бути отримані навіть у вихідні чи святкові дні, ввечері та вночі.

Попередня версія СЕП надсилала банківські платежі, здійснені ввечері, на ранок наступного дня, а у вихідні – в перший робочий день.

"Система працює в режимі 24/7, що передбачає цілодобове виконання міжбанківських платіжних операцій без призупинення роботи системи та миттєвий перехід від поточного до наступного календарного дня", - пояяснив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Крім цього, якщо раніше були два способи обміну даними між банками – файловий та онлайновий, то тепер такий спосіб є лише один і він не розділяється на окремі режими.

Також з СЕП-4 з'явилися такі поняття, як обов'язкові та необов’язкові реквізити. Як свідчать порівняльні характеристики, тепер необов'язкові реквізити можна не заповнювати взагалі.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, яка забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку. Учасниками СЕП станом на 1 квітня 2023 року є 65 банків, Державна казначейська служба України, Національний депозитарій України та Національний банк України.

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