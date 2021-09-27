В Україні скасували штрафи за протерміновані кредити: кого торкнуться зміни

Борг не будуть передавати колекторам.

В Україні скасували штрафи за протерміновані кредити.

Про це повідомили в Мінсоцполітики, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Щоправда зміни торкнуться тільки внутрішньо переміщених осіб, які мають заборгованості. За даними міністерства, цій категорії не будуть нараховувати додаткові відсотки, якщо платіж за кредитом внесений пізніше за встановлений строк.

Крім того, проблемний борг не будуть передавати колекторам без згоди боржника. Зміни, за даними Мінсоцполітики, торкнуться понад півтора мільйона українців. Утім, нововведення будуть стосуватися тільки тих кредитів і позик, що були отримані до окупації території, на якій проживали позичальники.

Як повідомлялося, Уряд виділив 20 млрд грн на пільгову іпотеку. За даними Міністерства фінансів України, 20 тисяч українських родин, що отримують заробітну плату із державного або місцевого бюджетів, та внутрішньо переміщені особи зможуть отримати близько 8 тисяч іпотечних кредитів для придбання житла та 12 тисяч квартир на умовах фінансового лізингу.

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